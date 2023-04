Moro lamenta ‘facilidade’ de pedido de prisão da PGR contra o senador

O senador Sergio Moro se defendeu há pouco da denúncia apresentada pela PGR contra ele nesta segunda-feira por conta do vídeo em que fala sobre suposta venda de habeas corpus por parte do ministro Gilmar Mendes, do STF. Em pronunciamento à imprensa, o parlamentar voltou a dizer que sua fala foi tirada de contexto e criticou a manifestação da vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.

Veja a gravação, de oito segundos:

“Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecido pelo procurador-geral da República nessa data”, declarou Moro nesta segunda-feira. “Lamento que o PGR veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão”, acrescentou.

O senador relatou que pessoas que ele desconhece, “mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet”. O ex-juiz da Lava-Jato disse que a fala não representa o que ele pensa e foi “infeliz”, tendo ocorrido “no contexto de uma brincadeira”.

Continua após a publicidade

“Mas que foi claramente, claramente manipulada, editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao procurador-geral da República, que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal”, comentou.

“Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes, não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional”, defendeu-se o senador. “O que existem foram falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para, falsamente, me colocar como alguém contra o Supremo Tribunal Federal e contra o ministro, algo que nunca fui”, seguiu.

Vídeo que circula nas redes desde a semana passada mostra o ex-juiz se referindo ao ministro do Supremo em tom jocoso. Mais cedo, o senador já havia refutado a denúncia da PGR, em nota.

Veja a resposta de Moro à denúncia da PGR:

Continua após a publicidade