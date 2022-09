Alvo do PT no Paraná, Sergio Moro ironiza a ação do partido de Lula para tentar impedir que ele utilize o nome “Juiz Moro” na campanha para chegar ao Senado no estado.

“O PT teme que eu use o ‘juiz’ na propaganda eleitoral porque sabe que as pessoas sabem quem é o ‘ex-presidiário’”, diz Moro.