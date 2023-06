Moro insiste em convocação de Gonçalves Dias à CPMI do 8 de Janeiro

Sergio Moro apresentou nesta quarta-feira um novo requerimento para que o General Gonçalves Dias seja ouvido na CPMI do 8 de Janeiro. Segundo o senador, o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional é “peça-chave” para esclarecer o que ocorreu no Palácio do Planalto em 8 de janeiro.

O parlamentar argumenta que o ex-GSI pediu à Abin para suprimir informações dos relatórios da inteligência, conforme divulgado na imprensa. Moro também cita as imagens de G. Dias dentro do Planalto durante as invasões.

A convocação do general foi alvo de 13 requerimentos, que foram negados pelos integrantes da CPMI, na terça-feira 13.