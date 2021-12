Moro firma aliança com Mamãe Falei para palanque com o MBL em SP

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Sergio Moro (Podemos) divulgou em suas redes sociais um encontro que teve com o deputado estadual e youtuber Arthur do Val (Patriota-SP), também conhecido como Mamãe Falei.

O deputado é pré-candidato ao governo de São Paulo pelo Patriota. Apesar do holofote recente por ser o mais novo personagem da chamada terceira via, Moro sabe que precisa de cabos eleitorais e palanques fortes nos estados.

Mamãe Falei foi escolhido por ter sido o deputado mais votado para a Alesp em 2018, tendo obtido mais de 470.000 votos, e por sua influência no MBL.

“Encontrei o Arthur do Val. Eleito deputado estadual em 2018, ele tem se destacado na Assembleia. Estaremos juntos pelo Brasil e por São Paulo no próximo ano. O Brasil precisará da sua locomotiva econômica para sairmos do atoleiro que nos encontramos”, disse Moro.