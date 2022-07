Moro é candidato ao Senado com maior rejeição no Paraná, diz Ipespe

Pesquisa Ipespe divulgada nesta quinta-feira mostra que Sergio Moro (União Brasil) é o candidato ao Senado com maior rejeição no Paraná.

De acordo com a sondagem, encomendada pelo Podemos — ex-partido de Moro –, 31% dos eleitores dizem que não votariam “de jeito nenhum” no ex-juiz da Lava Jato. Na sequência, aparecem Dr. Rosinha (PT), com 28%, e Álvaro Dias (Podemos), com 17% de rejeição.

O levantamento mostrou ainda que o atual senador é quem lidera a corrida ao Senado no estado, com 31% das intenções de voto. Ele é seguido por Moro, com 24%.