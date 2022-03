Moro diz que governos de Lula e Bolsonaro geraram fracasso e decepção

O pré-candidato à presidência Sergio Moro (Podemos) voltou a criticar nesta segunda-feira os governos Lula e Bolsonaro e defendeu ser “oportuna” a aglutinação dos nomes de terceira via em torno de uma só candidatura.

Questionado sobre a possibilidade de ampliação do atual presidente nas pesquisas eleitorais — ao mesmo tempo em que se desenha um cenário de platô no desempenho dos votos em Lula –, Moro disse que ambos os nomes são sinônimos do “fracasso”.

“Temos visto o crescimento da insatisfação em relação a esses extremos. Um é representante de um governo do passado que fracassou e, outro, de um governo do presente que desapontou a todos nós”, disse o ex-juiz após almoço promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo.

A jornalistas, Moro disse que não descarta abrir mão de sua candidatura em prol de um nome que evite a fragmentação do campo de centro, mas desde que haja critérios. “O critério em princípio tem que ser o candidato, na minha opinião, com mais chances de vencer os dois extremos. Hoje as pesquisas me colocam nessa situação”, defendeu o ex-juiz.