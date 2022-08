Moro detona aproximação de Bivar e Lula: ‘nunca estaremos do lado do PT’

Sergio Moro não parece satisfeito com a aproximação do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, com Lula. Bivar, que seria o candidato do partido à presidência, voltou atrás depois de uma conversa recente com o petista.

Durante a convenção estadual do UB no Paraná nesta terça, o ex-juiz da Lava-Jato disse que seu partido tem “princípios e valores” que são opostos aos do petismo e foi além, ao dizer que “a gente nunca vai estar do lado do PT”. Moro será candidato ao Senado pelo PR.

Apesar da crítica ao PT, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro reconheceu a necessidade de seu partido formar alianças regionais para ampliar a sua influência política a nível nacional. “O União Brasil tem princípios e valores que são antagônicos aos do PT. A gente nunca vai estar do lado do PT, mas também não somos radicais. Nós confiamos e vamos trabalhar para melhorar o Brasil através de um grande partido de centro-direita. E para isso a gente precisa dos nossos candidatos a deputados. A gente está em um caminho de construir um partido que será muito exigido daqui pra frente”, disse Moro.