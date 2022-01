Moro desafia Bolsonaro a abrir as contas da ‘rachadinha’

Sergio Moro usou nesta sexta o ato de divulgação de sua vida financeira na iniciativa privada para cobrar que Jair Bolsonaro divulgue os valores recebidos no esquema de rachadinha enquanto deputado. Atirou em Lula também, ao dizer que o petista deveria detalhar o quanto recebeu de empreiteiras que assaltaram a Petrobras. “Vamos abrir aqui uma campanha. Se exigiram de mim transparência, que Lula seja transparente com as contas do Sítio de Atibaia e com as palestras”, diz Moro. “Vou abria a campanha: abra as contas, Bolsolula”.