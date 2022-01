Moro deixa no ar que sabe de casos de corrupção no governo Bolsonaro

Na entrevista de capa publicada por VEJA nesta semana, Sergio Moro deixou vários recados no ar. O mais intrigante, até para aliados do ex-juiz da Lava-Jato, está na parte em que ele afirma que Jair Bolsonaro “mente ao falar que acabou a corrupção” no governo.

“O presidente mente ao falar que acabou a corrupção. Ele não queria combater nada. Queria apenas se blindar, ficar longe do alcance da Justiça. Ele me disse que eu tinha de sair do governo porque não aceitava protegê-lo de investigações”, disse Moro.

Pode ser fala de candidato, mas o fato de Moro ter convivido de perto com Bolsonaro por tanto tempo no poder, como ministro da Justiça, fez a turma se questionar. Será que Moro tem exemplos concretos para ilustrar as “mentiras” de Bolsonaro sobre o fim da corrupção?

Bolsonaro queria proteção em qual caso? Como foi a conversa com o presidente? O que Moro ouviu objetivamente de Bolsonaro? A proteção de que Moro fala, foi consumada com sua saída do governo? Algum caso em curso na Polícia Federal, do conhecimento do ex-ministro, travou depois da saída dele?

“Ficaria bem melhor, de fato, se Moro fosse didático nesse ponto”, diz um importante aliado do ex-juiz.