Moro declara apoio a Rogério Marinho na corrida pela Presidência do Senado

O ex-juiz federal e senador eleito, Sérgio Moro (União-PR), declarou nesta terça apoio ao candidato bolsonarista à Presidência do Senado, Rogério Marinho (PL-RN). Ele afirmou que votará no ex-ministro de Jair Bolsonaro para demarcar oposição ao governo e não por contrariedade a Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

“Apoiarei Rogério Marinho para a Presidência do Senado. Nada contra o senador Rodrigo Pacheco. Meu voto será a favor da oposição firme ao Governo do PT. Sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção”, escreveu Moro nas redes sociais.

Além de tentar pôr panos quentes na relação com o atual presidente da Casa, e preferido de Lula para ser reconduzido ao cargo, Moro também fez um aceno ao senador Eduardo Girão (Podemos – CE).

“Registro a admiração ao senador Girão, um dileto amigo, mas hoje é o senador Marinho quem tem melhores condições de construir a maioria”, seguiu.

