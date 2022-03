“Moro corre risco de vida”

A frase dita a Pedro Bial por Joaquim Barbosa não causou surpresa na campanha de Sergio Moro.

“Eu disse isso ao Moro, que ele corre risco de vida. O Brasil de hoje é muito mais violento que o de quatro, oito anos atrás”, disse Barbosa ao ex-juiz. A fala do ex-ministro do STF é parecida com outra de Lula, que disse que “Moro corre risco com milícias”.

A principal estrutura em torno do presidenciável do Podemos nesta corrida presidencial é mesmo a de segurança. Moro tem diferentes motivos para temer um atentado, diz um importante conselheiro do ex-juiz da Lava-Jato.

“Estamos sempre extremamente atentos em relação ao Moro e sua segurança. A principal estrutura de campanha é de segurança. Ele é visado não apenas por radicais, mas por criminosos ligados a grupos organizados que foram presos por ele no passado”, diz o aliado de Moro.