Moro chama Bolsonaro de ‘trapalhão’ por viagem à Rússia

Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo.

Sergio Moro usou as redes para criticar a viagem de Jair Bolsonaro à Rússia nesta semana. Bolsonaro desembarca em Moscou, como se sabe, com Vladimir Putin prestes a invadir a Ucrânia e jogar a Europa numa guerra.

“Um trapalhão no Kremlin. Bolsonaro tem a incrível capacidade de estar no lugar errado e na hora errada. Sua inexplicável ida à Rússia neste momento nos antagoniza com todo o Ocidente e é mais um constrangimento para a diplomacia brasileira”, diz Moro.