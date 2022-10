Moraes vota no STF a favor de resolução que ele mesmo apresentou no TSE

Atualizado em 25 out 2022, 12h30 - Publicado em 25 out 2022, 12h04

O Radar mostrou há pouco que o STF formou maioria nesta terça para manter a resolução do TSE que aumentou o “poder de polícia” do tribunal contra a desinformação eleitoral, com votos de sete dos 11 ministros da Corte até o momento. Um deles foi justamente Alexandre de Moraes, atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e autor do ato questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade apresentada na última sexta pelo procurador-geral da República, Augusto Aras. [Leia o voto na íntegra abaixo]

Além do relator da ação, o ministro Edson Fachin, que já havia rejeitado no sábado o pedido de liminar para suspender trechos da resolução, até o momento apenas Moraes apresentou um voto no julgamento virtual que acontece nesta terça. Os demais, Luís Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Cármen Lúcia, se limitaram a acompanhar o voto de Fachin.

A resolução ampliou os poderes do TSE e permitiu a retirada sumária de conteúdos e perfis nas redes sociais independentemente de manifestação do Ministério Público Eleitoral. O chefe da PGR argumentou que a medida configura censura prévia e fere liberdades de expressão e de manifestação do pensamento, além de afetar o exercício profissional de informar.

No início do seu voto, o ministro do STF e do TSE afirmou que não há no regimento interno do Supremo ou na

legislação processual “qualquer hipótese de impedimento ou suspeição aplicável para o presente julgamento”.

Ele citou como precedente um julgamento de 1989 com alegações de impedimento contra os então ministros Sepúlveda Pertence e Paulo Brossard, que haviam se manifestado sobre uma Ação Direta de Inconstitucionalidade como procurador-geral da República e ministro da Justiça, respectivamente. Na ocasião, a Corte decidiu que não há impedimento em controle concentrado de constitucionalidade — tese que, segundo ele, segue pacífica até hoje.

Moraes apontou ainda outros casos julgados pela Corte para atestar que poderia participar do julgamento, mesmo tendo formulado a resolução que é alvo da ação.

Ao abordar o pedido de medida cautelar apresentada pelo chefe da PGR, o ministro reforçou que tem defendido no âmbito do STF o direito à liberdade de expressão e o combate à censura prévia. Para ilustrar, ele citou o julgamento de uma ação da qual foi relator sobre uma norma eleitoral que vedava a difusão de opinião favorável a candidatos ou partidos em emissoras de rádio e TV, em 2018. O ministro votou pela inconstitucionalidade do ato impugnado.

“Naquela oportunidade, ponderei que tanto a liberdade de expressão quanto a participação política em uma Democracia representativa somente se fortalecem em um ambiente de total visibilidade e possibilidade de exposição crítica das mais variadas opiniões sobre os governantes”, escreveu.

“Observo, contudo, que, ao fundamento da liberdade de expressão, o que tem ocorrido tanto no Brasil quando no mundo é uma disseminação de informações sabidamente falsas com o intuito de afetar a higidez do processo eleitoral”, argumentou Moraes.

O ministro reforçou que tem insistido repetidamente que “liberdade de expressão não é liberdade de agressão a pessoas ou a instituições democráticas”. “Portanto, não é possível defender, por exemplo, a volta de um ato institucional número cinco, o AI-5, que garantia tortura de pessoas, morte de pessoas e o fechamento do Congresso Nacional e do poder Judiciário. Nós não estamos em uma selva!”, escreveu.

“Igualmente, não se pode pretender que a liberdade de expressão legitime a disseminação de informações falsas que correm o processo democrático e retiram do eleitor o livre poder de autodeterminação no processo eleitoral”, complementou o magistrado.

Citando o voto de Fachin, ele argumentou que a resolução do TSE foi editada na conjuntura de que a liberdade de expressão não pode ser utilizada para atacar a democracia, que não permite “tal prática parasitária”. Ele classificou o ato como um “mecanismo de democracia defensiva e de combate à desinformação”.

Moraes lembrou que a medida foi aprovada por unanimidade pelo plenário do tribunal, na última quinta, e disse que o objetivo foi “prestigiar a segurança jurídica, conferindo coerência, bem assim efetividade e agilidade a decisões colegiadas já proferidas sobre determinados conteúdos – idênticos – que se replicam em diferentes endereços eletrônicos, característica peculiar da Internet e das mídias sociais”.

Contra a desinformação, que segundo o ministro compromete a normalidade do processo político, a resolução “veio para preservar as condições de normalidade do pleito”. Ele então mencionou a evidente produção de manifestações públicas sabidamente inverídicas após o primeiro turno, que induziram ataques institucionais “com teor incendiário” e defendeu que, sesse cenário, “o Estado deve reagir de modo efetivo e construtivo contra os efeitos nefastos da desinformação”.

