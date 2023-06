Moraes vai compartilhar dados do STF com a CPMI do 8 de Janeiro

Presidente da CPMI do 8 de Janeiro, o deputado Arthur Maia reuniu-se nesta terça com o ministro Alexandre de Moraes, que comanda no STF as ações contra bolsonaristas presos pela quebradeira nas sedes dos poderes no início do ano, em Brasília.

A conversa serviu para estabelecer a primeira cooperação da CPMI com o Supremo. Segundo Maia, Moraes prometeu liberar aos parlamentares da comissão o acesso aos processos judiciais em tramitação na Corte.

A CPMI pretende colher o depoimento de todos os presos por envolvimento no plano golpista que tinha como objeto final reconduzir Jair Bolsonaro ao poder.

“Tive uma longa reunião com o ministro. Ele se comprometeu a compartilhar dados assim que chegar a nossa requisição”, disse Maia.

Ações com diligências ainda em curso não serão liberadas para não comprometer as investigações, mas todo o material ainda não conhecido em poder da Corte, já usado para condenar os réus, será liberado.

O presidente da CPMI disse ainda que os presos serão ouvidos pelos deputados nas unidades prisionais. “É mais cômodo que as inquirições sejam feitas onde eles estão, já que fica muito difícil trazer toda essa gente para depor na CPI”, disse.