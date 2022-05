Moraes unifica investigações contra Bolsonaro no STF

Relator das investigações que apuram a conduta de Jair Bolsonaro contra o sistema eleitoral, durante uma live no Alvorada, Alexandre de Moraes determinou nesta terça que o caso seja juntado a outra investigação em curso no STF, que apura a atuação de uma milícia digital nas redes sociais especializada em lucrar com desinformação.

“Como se vê, os elementos de prova colhidos (neste procedimento), instaurado para apuração dos fatos envolvendo a live realizada pelo presidente da República na data de 29/7/2021, devem ser analisados em conjunto com a investigação principal conduzida no Inq 4.874/DF, cujo objeto é uma organização criminosa complexa, de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação, financiamento e político, com objetivo de atacar o Estado Democrático de Direito”, escreve Moraes na decisão de sete páginas.