Moraes avisa a radicais bolsonaristas: ‘serão integralmente punidos’

Ao discursar nesta segunda, durante a diplomação de Lula no TSE, o ministro Alexandre de Moraes transmitiu duros recados ao bolsonarismo.

Moraes começou lembrando que a Justiça Eleitoral “se preparou para combater com eficácia, eficiência e celeridade os ataques antidemocráticos ao Estado de Direito e os covardes ataques e violências pessoais a seus membros e de todo o Poder Judiciário”.

A fala de Moraes, além de uma crítica a Jair Bolsonaro e seus apoiadores que tanto atacaram ministros do STF e o próprio TSE, foi um recado claro de que a história não terminou com a derrota do atual presidente.

“Nas eleições de 2022, a presente diplomação tem um duplo significado, pois, além do reconhecimento da regularidade e da legitimidade da vitória da chapa do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-Presidente Geraldo Alckmin; essa diplomação atesta a vitória plena e incontestável da Democracia e do Estado de Direito contra os ataques antidemocráticos, contra a desinformação e contra o discurso de ódio proferidos por diversos grupos organizados que, já identificados, garanto serão integralmente responsabilizados. Para que isso não retorne nas próximas eleições”, disse Moraes.