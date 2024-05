Moraes solta últimos oficiais da PM presos no inquérito do 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, soltou os últimos dois oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal que haviam sido presos no inquérito dos atos golpistas contra as sedes dos Três Poderes em 8 de janeiro de 2023.

Seguindo a recomendação da PGR, Moraes concedeu liberdade provisória a Rafael Pereira Martins e Flavio Silvestre de Alencar, que terão que usar tornozeleira eletrônica e ficarão proibidos de sair de casa à noite.

Em fevereiro, a Primeira Turma do STF recebeu denúncia da PGR contra os dois e os coronéis Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PM-DF, Klepter Rosa Gonçalves, então subcomandante-geral, Jorge Eduardo Barreto Naime, ex-chefe do Departamento de Operações, Paulo José Ferreira de Sousa Bezerra e Marcelo Casimiro Vasconcelos.