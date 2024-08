Moraes solta ex-diretor da PRF investigado por blitze na eleição de 2022

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Nicholas Shores. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou nesta quinta-feira, 8, a soltura do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques, investigado por supostamente ter direcionado inspeções de ônibus para atrasar o deslocamento de eleitores de Lula no segundo turno das eleições de 2022.

A decisão impõe a Vasques o uso de tornozeleira eletrônica, a suspensão do porte de armas, o cancelamento do passaporte, a proibição de ausentar-se da comarca, a apresentação semanal ao juízo e a proibição de se comunicar com os demais investigados.

O ex-diretor da PRF estava preso havia praticamente um ano no Complexo da Papuda, em Brasília.