Moraes se reúne com redes sociais e pede vigilância contra fake news

A 11 dias do segundo turno das eleições, o presidente do TSE Alexandre de Moraes se reuniu com representantes de plataformas de redes sociais. Ele destacou o que considera um bom trabalho no primeiro turno, mas lembrou que as notícias falsas e a desinformação têm aumentado desde então.

“Nós avançamos muito no primeiro turno. Tivemos, graças ao apoio das plataformas e redes sociais, um primeiro turno bem dentro do razoável, talvez até melhor do que todos nós esperávamos. Mas estamos tendo um segundo turno piorando cada vez mais neste aspecto. E, isso, da parte do TSE vem demandando medidas mais duras”, disse o ministro.

Na reunião, foram discutidas formas de acelerar o processo de retirada de conteúdos falsos. Uma das possibilidades é a criação de ferramentas para remover com rapidez notícias falsas ofensivas aos presidenciáveis que disputam o segundo turno, que já foram julgados pela Justiça Eleitoral.

Além de Moraes, também acompanharam a reunião o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, os ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Banhos, Carlos Horbach, e as ministras Isabel Gallotti e Maria Claudia Bucchianeri, do TSE. As plataformas fazem parte do Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal, que conta com mais de 150 parceiros.