Moraes recebe chefes das PMs e discute ‘hierarquia e disciplina policiais’

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, recebeu na manhã desta quarta-feira comandantes e representantes das PMs dos 26 estados e do Distrito Federal, na sede do tribunal, para discutir, entre outros pontos, a “garantia da segurança pública nas eleições, a hierarquia e a disciplina policiais”.

De acordo com a ata da reunião, elaborada pelo secretário-geral da Presidência da Corte, José Levi Mello do Amaral, abordou-se ainda “a importância das Polícias Militares nas eleições, pela competência e capilaridade” e “a segurança absoluta dos mesários”.

Outro dois temas tratados no encontro, que têm relação com pautas identificadas com o bolsonarismo, foram a “análise sobre eventual restrição ao porte de armas, bem como ao treinamento e transporte de armas pelos CACs [Colecionadores, Atiradores Desportivos e Caçadores], no dia das eleições”, e a “fiscalização da impossibilidade de utilização do celular quando do voto”.

Vale lembrar que, no pleito de 2018, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chegaram a gravar urnas eletrônicas para denunciar supostas fraudes que favoreceriam o então candidato do PT, Fernando Haddad, e até mesmo uma arma utilizada para votar em Bolsonaro.

Os últimos três tópicos discutidos foram ações de inteligência, a assinatura de termo de cooperação entre TSE e o Conselho Nacional de Comandantes Gerais para a coordenação e centralização de informações de todas as corporações e elaboração de relatórios, bem assim para a divulgação e distribuição de diretrizes e peças informativas produzidas pelo tribunal, e a instalação de um núcleo de inteligência na Presidência da Corte, com três membros indicados pelo CNCG e três indicados pelo Tribunal para análise das informações produzidas.

Também participaram da reunião os ministros do TSE Ricardo Lewandowski, Mauro Campbell e Benedito Gonçalves, o diretor-geral do tribunal, Rui Moreira, o coronel da PM de São Paulo Rogério Allegretti, membro do Grupo de Trabalho de Enfrentamento à Violência Política, e o ministro do TCU, Bruno Dantas, além de 23 de comandantes de PMs estaduais e quatro subcomandantes e/ou chefes de gabinetes.

