Moraes rebate crítica de Aras: ‘procedimento foi rotineiro’

Giro VEJA - terça, 23 de agosto

A operação da PF contra empresários alinhados ao presidente é o destaque do dia

A operação da Polícia Federal deflagrada nesta terça-feira contra empresários ligados ao presidente Jair Bolsonaro pegou o governo de surpresa e abriu um novo capítulo na crise com o Judiciário. Por ordem do ministro Alexandre de Moraes, foram executados mandados de busca e apreensão contra vários empresários que faziam parte de um grupo de WhatsApp, no qual, segundo reportagem do portal Metrópoles, houve inclusive uma defesa de um golpe de Estado caso o PT vença as eleições de outubro. A operação de hoje marca uma nova escalada das tensões entre o governo e o Judiciário, jogando água na trégua que vinha sendo ensaiada às vésperas das comemorações do 7 de setembro.