Moraes quer a ajuda de partidos para mapear fake news na campanha

O TSE livrou Jair Bolsonaro da cassação por fake news na campanha de 2018, mas não quer repetir a dose. Nas conversas com partidos que vão ao tribunal fiscalizar a urna eletrônica, Alexandre de Moraes tem feito um único pedido aos caciques: reúnam e guardem as provas de desinformação.

A dificuldade de punir Bolsonaro esteve, sobretudo, na demora para colher dados junto às redes sociais. Quebras de sigilo levam tempo. Se os partidos já reunirem as provas no ato do crime, ficará mais fácil, orientou Moraes, segundo caciques partidários ouvidos pelo Radar.