Moraes prorroga prisão de bolsonarista que queria ‘caçar’ ministros do STF

Alexandre de Moraes decidiu acatar o pedido da Polícia Federal e prorrogar nesta terça por mais cinco dias a prisão do bolsonarista Ivan Rejane, que postou uma série de ameaças contra ministros do STF, familiares dos magistrados e militantes petistas nas redes. Os cinco dias passam a contar a partir desta quarta-feira.

A PF ainda não terminou de analisar as provas colhidas no celular e no computador de Rejane, preso na sexta-feira passada.

“A liberdade do custodiado neste momento poderá ensejar sérios prejuízos à investigação, com possível supressão de provas, que podem ser localizadas com o término da análise do material apreendido ou mesmo a comunicação com outros membros do grupo, que ainda não foram identificados, causando a ineficácia das medidas investigativas”, disse a PF no pedido de prorrogação.

“Entendo, portanto, a pertinência da medida, imprescindível para que a autoridade policial avance na análise do material apreendido e na elucidação das infrações penais atribuídas à associação criminosa em toda a sua extensão; bem como analise se há nas informações contidas nos bens e documentos recolhidos elementos que possam ensejar a realização de novas atividades investigativas, além de mitigar as oportunidades de reações indevidas e impedir a articulação com eventuais outros integrantes da associação, que obstruam ou prejudiquem a investigação”, decidiu Moraes.