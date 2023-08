Moraes proíbe contato de Cid com Bolsonaro e outros investigados

Alexandre de Moraes determinou nesta sexta-feira que Mauro Cid não pode ter contato com outros investigados nos caso do desvio e venda de joias entregues por autoridades ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida cautelar impede o contato de Cid com outros presos, e pessoas supostamente envolvidas no esquema, mas que estão em liberdade, como a esposa do ex-ajudante de ordens, Gabriela, e Jair e Michelle Bolsonaro.

“Neste caso, a incomunicabilidade entre os investigados das medidas é absolutamente necessária à conveniência de instrução criminal, pois existem diversos fatos cujos esclarecimentos dependem da finalização das medidas investigativas”, escreveu o ministro do STF.

A decisão criou expectativa nas defesas dos presos de um possível relaxamento das ordens dadas por Moraes em maio, quando foram encarcerados.

Além de Mauro Cid, a medida cautelar atinge os investigados:

Luis Marcos dos Reis;

Ailton Gonçalves Moraes Barros;

João Carlos de Sousa Brecha;

Max Guilherme Machado de Moura;

Sergio Rocha Cordeiro;

Jair Messias Bolsonaro;

Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro;

Gabriela Santiago Cid;

Farley Vinicius Alcantara;

Eduardo Crespo Alves;

Marcelo Costa Câmara;

Claudia Helena Acosta Rodrigues da Silva;

Marcelo Fernandes de Holanda;

Marcello Moraes Sicilian;

Camila Paulino Alves Soares;

Gutemberg Reis de Oliveira.

Siga