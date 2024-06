Moraes nega recurso do X de Elon Musk e mantém multa de R$ 700 mil

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes negou, nesta sexta, um recurso do X do empresário Elon Musk para reduzir de 700.000 reais para 100.000 reais a multa imposta pelo ministro à plataforma por não ter acatado decisão da Corte e removido conteúdos da rede.

O X argumentou suposto erro no cálculo do valor da multa, mas Moraes entendeu que o recurso não tinha fundamentação para ser aceito na Corte. Com isso, o X terá mesmo que pagar o valor total da multa.