Moraes marca audiência para interrogar Mauro Cid no STF

Depois de a Polícia Federal enviar ao STF um relatório apontando omissões de Mauro Cid em seu acordo de delação premiada, o ministro Alexandre de Moraes decidiu marcar uma audiência para esta quinta-feira, no Supremo, para que o delator seja interrogado sobre os fatos apontados pelos investigadores.

Se tiver o acordo anulado, Cid perde os benefícios obtidos com suas confissões sobre condutas criminosas envolvendo bolsonaristas, mas suas revelações seguirão válidas nos inquéritos que tramitam contra Jair Bolsonaro e outros investigados.

A PGR e a defesa de Cid já foram informadas da audiência na quinta, às 14h. “Em virtude das contradições existentes entre os depoimentos do colaborador e as investigações realizadas pela Polícia Federal na PET 13.236, designo a realização de audiência para oitiva de Mauro Cid, no dia 21/11/2024, às 14h, na sala de audiências do STF, para esclarecimentos relacionados aos termos da colaboração (regularidade, legalidade, adequação e voluntariedade)”, escreve Moraes.