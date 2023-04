Moraes manda PF ouvir ex-chefe do GSI em até 48 horas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, ordenou nesta quarta que a PF tome o depoimento do agora ex-ministro do GSI, o general da reserva Marco Gonçalves Dias, no prazo de 48 horas.

Ele também determinou que o ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional, Ricardo Cappelli, seja intimado para identificar, em até 24 horas, “todos os servidores civis e militares” que aparecem nos vídeos das câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, obtidos e divulgados nesta quarta pela CNN Brasil — que provocaram a demissão de Gonçalves Dias.

Leia a decisão na íntegra:

50% 75% 100% 125% 150% 175% 200% Página: / Anterior Próxima

No início do despacho, Moraes registrou que determinou à Polícia Federal, ainda no dia 8 de janeiro, que obtivesse “todas as imagens das câmeras do Distrito Federal que possam auxiliar no reconhecimento facial dos terroristas que praticaram os atos do dia 8 de janeiro”.

Lembrou ainda que, em 27 de fevereiro, ordenou que o GSI e o comandante do Batalhão da Guarda Presidencial forneçam aos autos a relação de todos os militares de serviço na Guarda do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, contendo patentes e funções designadas, e também de todos os militares que porventura foram posteriormente acionados para reforçar o efetivo inicialmente em serviço no local. E que autorizou, no prazo máximo de 15 dias, que a PF realizasse a oitiva dos militares que atuaram na ocasião.

Na sequência, Moraes apontou que a imprensa veiculou “gravíssimas imagens que indicam a atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do GSI”, para determinar à PF a adoção de uma série de providências.

A primeira delas é que a corporação informe se “cumpriu integralmente” a decisão para obter “TODAS as imagens das câmeras do Distrito Federal, inclusive as citadas na referida reportagem da imprensa e se os laudos periciais já foram realizados e quais as providências tomadas”. A segunda é que a PF responda se já tomou todos os depoimentos determinados.

Além da oitiva de Gonçalves Dias, ele determinou que a PF identifique todos os militares que aparecem da reportagem da CNN Brasil e informe se os mesmos já foram ouvidos, conforme determinação do dia 27 de fevereiro de 2023. “Caso não tenham sido ouvidos, os depoimentos devem ser realizados em 48 (quarenta e oito) horas”, acrescentou.