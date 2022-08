Moraes manda PF identificar membros do grupo ‘caçadores de ratos do STF’

Atendendo a um pedido da PGR, o ministro Alexandre de Moraes deu 15 dias para a Polícia Federal identificar cada um dos 159 integrantes de um grupo do Telegram batizado de “Caçadores de ratos do STF”.

Os investigadores chegaram ao grupo depois da prisão de Ivan Rejane, o bolsonarista que propagou vídeos com discurso de ódio nas redes com ameaças aos ministros do Supremo. A identificação dos integrantes do grupo é necessária para que os investigadores delimitem o crime de “organização criminosa”.

“Os elementos de prova reunidos até o momento ‘demonstram uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que possam contrapor-se de forma constitucionalmente prevista a atos ilegais ou inconstitucionais, como o STF, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores que atuam, de forma sistemática, para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e o Estado de Direito no Brasil”, de modo que a identificação das pessoas que compartilhavam o mesmo grupo com o investigado, Ivan Rejane, além do teor das mensagens trocadas, é imprescindível para a completa elucidação dos fatos em apuração”, diz Moraes na decisão.