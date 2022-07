Moraes manda novo alerta a Bolsonaro sobre discurso golpista e de ódio

Na decisão em que mandou bolsonaristas apagarem ataques contra Lula nas redes sociais, Alexandre de Moraes deu mais um recado a Jair Bolsonaro e seus apaixonados seguidores sobre o risco de levarem adiante discursos com “ideias contrárias à ordem constitucional”.

“A liberdade de expressão não permite a propagação de discursos de ódio e ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado de Direito, inclusive pelos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores antes e durante o período de propaganda eleitoral, uma vez que a liberdade do eleitor depende da tranquilidade e da confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral”, disse Moraes. “A Constituição Federal não autoriza, portanto, a partir de mentiras, ofensas e de ideias contrárias à ordem constitucional, a Democracia e ao Estado de Direito, que os pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores propaguem inverdades que atentem contra a lisura, a normalidade e a legitimidade das eleições”, segue o ministro.

Bolsonaro não passa um dia sem atacar a legitimidade da Justiça Eleitoral e a confiança no sistema de voto eletrônico. Usa, inclusive, a própria estrutura da Presidência para organizar essas reuniões conspiratórias. Ataca diretamente Moraes e outros ministros do STF. Ao lado dele, como potencial vice, o general Walter Braga Netto já colocou em dúvida a própria realização das eleições, caso os militares não tenham suas vontades atendidas pelo TSE.

Atacar as instituições e as eleições são coisas que se enquadram no que Moraes chama de “ideias contrárias à ordem constitucional”, afinal, atentam contra a “tranquilidade” do eleitor e a “confiança nas instituições democráticas e no processo eleitoral”.

Levando em conta o risco de o bolsonarismo não entender o que ele diz, Moraes chega a desenhar na decisão: “Os excessos que a legislação eleitoral visa a punir, sem qualquer restrição ao lícito exercício da liberdade dos pré-candidatos, candidatos e seus apoiadores, dizem respeito aos seguintes elementos: a vedação ao discurso de ódio e discriminatório; atentados contra a Democracia e o Estado de Direito; o uso de recursos públicos ou privados, a fim de financiar campanhas elogiosas ou que tenham como objetivo denegrir a imagem de candidatos; a divulgação de notícias sabidamente inverídicas; a veiculação de mensagens difamatórias, caluniosas ou injuriosas ou o comprovado vínculo entre o meio de comunicação e o candidato”.

Moraes vai assumir o comando do TSE em agosto. A lista de alertas emitidos por ele aos bolsonaristas radicais só aumenta.

