Moraes manda Lula remover vídeo que associa Bolsonaro a pedofilia

Presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes concedeu liminar a Jair Bolsonaro e sua campanha para proibir que Lula e seus aliados petistas na campanha divulguem um vídeo em que o presidente fala sobre meninas venezuelanas. A ordem de Moraes também determina que os petistas removam o conteúdo de todas as redes sociais. A multa, em caso de desrespeito, é de 100.000 reais por dia.

“A análise do caso demonstra a existência de plausibilidade jurídica do pedido, ao menos em juízo de cognição sumária, estando presentes os elementos que evidenciem a probabilidade do direito, tradicionalmente conhecida como fumus boni iuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o chamado periculum in mora, necessários para a concessão da medida liminar”, escreveu Moraes.