Moraes liga Telegram a práticas das milícias digitais na mira do STF

Nas treze páginas em que impõe uma série de obrigações ao Telegram, sob pena de multa e de suspensão no país, Alexandre de Moraes, do STF, faz duras críticas ao aplicativo por atuar, em sua visão, de forma a instigar condutas criminosas de milícias digitais.

“A conduta do TELEGRAM configura, em tese, não só abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei, por tentar impactar de maneira ILEGAL e IMORAL a opinião pública e o voto dos parlamentares – mas também flagrante induzimento e instigação à manutenção de diversas condutas criminosas praticadas pelas milícias digitais investigadas no INQ 4.874, com agravamento dos riscos à segurança dos parlamentares, dos membros do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e do próprio Estado Democrático de Direito, cuja proteção é a causa da instauração do INQ. 4.781”, diz Moraes.

O ministro mandou o aplicativo apagar uma mensagem crítica ao projeto das fake news, em discussão na Câmara, e reenviar aos usuários da plataforma outra mensagem escrita pelo STF.

“Lamentavelmente, a empresa TELEGRAM INC. é reincidente em práticas que, por ação ou omissão, permitem a proliferação criminosa de mensagens fraudulentas”, diz Moraes.