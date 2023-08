Moraes libera imagens do MJ para CPMI, diz Arthur Maia

Presidente da CPMI do 8 de Janeiro, o deputado Arthur Maia disse, há pouco, ter recebido a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que autoriza Flávio Dino a liberar imagens do Ministério da Justiça aos integrantes da comissão.

“Acabo de receber cópia da decisão do ministro Alexandre de Moraes autorizando o min. Flávio Dino a entregar as imagens internas do Ministério da Justiça no dia 8 de janeiro”, diz Maia.

Diante da solicitação da CPMI, Dino oficiou Moraes no STF para saber se poderia liberar as imagens, que integram a investigação dos ataques golpistas, por considerar que o material poderia prejudicar as investigações, caso liberado sem aval do Judiciário. O pedido de acesso às imagens do órgão foi aprovado na CPMI em 11 de julho.

