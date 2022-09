Moraes: Justiça garantirá democracia ‘segura, transparente e confiável’

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, abriu nesta quinta o evento para receber os convidados internacionais que vão participar do Teste de Integridade das Urnas, no próximo domingo. Os estrangeiros passarão por uma série de palestras que seguem até o dia anterior às eleições

“A Justiça Eleitoral garantirá que o exercício da democracia seja realizado de maneira segura, transparente e confiável, com o Tribunal Superior Eleitoral, atuando em conjunto com os 27 Tribunais Regionais Eleitorais”, afirmou o ministro.

O magistrado elencou o contingente de milhares de cidadãos que participam da organização do pleito entre juízes e promotores eleitorais, servidores públicos e mesários. Moraes ainda defendeu a liberdade e a segurança dos eleitores, e enalteceu a tecnologia das urnas.

“Para que haja a verdadeira democracia, há necessidade de plena liberdade e segurança no exercício do direito de voto de cada eleitora e de cada eleitor brasileiro. A segurança e a liberdade do voto serão efetivadas, tanto com a observância do absoluto sigilo do voto, que é plenamente garantido pelas urnas eletrônicas, quanto pelo respeito pela ampla e civilizada liberdade de discussão política, afastando qualquer possibilidade de violência, de coação ou de pressão por grupos políticos ou econômicos”, disse.

Em seguida, Alexandre de Moraes destacou “o maior período de estabilidade da República”. No discurso, o presidente do TSE celebrou o iminente aniversário da Constituição.

“Dias após o primeiro turno das eleições, no dia 5 de outubro, nós vamos completar 34 anos da Constituição de 1988. É o maior período de respeito ao Estado Democrático de Direito, de respeito aos direitos fundamentais, de respeito aos poderes e às instituições da República e isso é garantido por eleições. Eleições limpas, eleições seguras, eleições transparentes. Como eu disse, mais de 150 milhões de brasileiros estão se dirigindo no domingo para escolher, livremente, os seus representantes”.

Por fim, ele retomou a confiabilidade nas urnas eletrônicas. A segurança da tecnologia e do sistema de votação foi citada no discurso do magistrado ao menos três vezes.

“Com agilidade, segurança, competência e transparência. Graças a tecnologia avançada, confiável, segura e auditável das nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional.”.