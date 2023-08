Moraes inclui general GDias em inquérito sobre militares no 8 de janeiro

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, incluiu o general da reserva Gonçalves Dias entre os investigados no inquérito que apura a conduta de militares nos atos do dia 8 de janeiro. A medida acata pedido da Procuradoria-Geral da República, que recebeu uma representação do Partido Novo para a inclusão do ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula.

“É preciso responsabilizar não somente quem depredou o patrimônio público, mas também quem eventualmente tenha feito vista grossa e deixou tudo aquilo ocorrer”, disse o presidente da sigla, Eduardo Ribeiro.

“A bem da verdade, o ex-ministro atuou de maneira condescendente com os atos de vandalismo e de depredação do patrimônio público, inclusive conduzindo os invasores a outros locais ou a saída de alguns locais do Palácio do Planalto”, seguiu.

Exonerado em abril, o antigo chefe do GSI foi flagrado pelas câmeras de segurança do Palácio do Planalto enquanto o prédio era invadido por golpistas. De acordo com o entorno do presidente, GDias tentou esconder de Lula o conteúdo das gravações.

Continua após a publicidade

Siga