Moraes garante visita de advogados a Roberto Jefferson na prisão

Por Ramiro Brites Atualizado em 24 out 2022, 20h37 - Publicado em 24 out 2022, 20h15

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, afirmou nesta segunda que o ex-deputado federal Roberto Jefferson tem direito a receber visitas de seus advogados no presídio. A declaração do ministro acata pedido da OAB, que encaminhou solicitação para assegurar as visitas da defesa. Segundo Moraes, a proibição de acesso a Jefferson “não se refere aos advogados do réu”.

“A decisão do ministro Alexandre de Moraes vai ao encontro dos valores do Estado Democrático de Direito e da Constituição. O ministro traz aqui uma das principais lições para qualquer democracia: mesmo aqueles que praticaram as piores atitudes têm direito a advogado e a um processo justo. Importantíssima a decisão para todos que defendem a democracia”, afirmou o presidente da OAB, Beto Simonetti ao Radar.

Neste domingo, quando Jefferson foi preso, Simonetti apresentou ao Supremo pedido para a defesa do ex-deputado ter acesso a ele. Ao determinar a prisão cautelar, Moraes havia proibido Jefferson “de conceder qualquer entrevista ou receber quaisquer visitas no estabelecimento prisional, salvo mediante prévia autorização judicial por este Supremo Tribunal Federal, inclusive no que diz respeito a líderes religiosos, familiares e advogados”.