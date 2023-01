Moraes envia ao TSE cópia de minuta encontrada na casa de Anderson Torres

Giro VEJA - segunda, 23 de janeiro

O encontro de Lula com o presidente argentino Alberto Fernández e a troca de comando no Exército são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta segunda-feira na Argentina, na sua primeira viagem oficial desde que tomou posse no Palácio do Planalto. A viagem dá ao presidente brasileiro uma pausa na crise institucional com os militares, que culminou no fim de semana na demissão do comandante do Exército, Júlio César de Arruda