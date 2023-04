Moraes e Toffoli votam para tornar 100 golpistas réus no STF

Alexandre de Moraes e Dias Toffoli já apresentaram votos, no julgamento virtual iniciado nesta terça, para analisar denúncias apresentadas pela PGR contra 100 investigados pelos ataques de 8 de janeiro em Brasília.

Os dois ministros do STF decidiram aceitar as denúncias e tornar os investigados réus por incitação pública a prática de crime, associação criminosa e omissão. Os demais integrantes do Supremo têm até o dia 24 para votar no plenário virtual.