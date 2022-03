Moraes é ‘sujeito medíocre que desonra o STF’, diz Daniel Silveira

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O deputado bolsonarista Daniel Silveira foi ao plenário da Câmara nesta terça para bater de frente com o ministro Alexandre de Moraes, do STF.

O ministro determinou a Silveira que ele volte a usar tornozeleira eletrônica, depois de desrespeitar ordens do Supremo para não ter contato com outros investigado no inquérito das milícias digitais na Corte.

“Sujeito medíocre que desonra o STF adotou medidas protetivas contra este parlamentar. Acontece que monocraticamente, e por força do Judiciário, isso não cabe”, diz Silveira.

Para Silveira, o ministro extrapolou suas funções ao adotar a medida contra ele. “Alexandre de Moraes não tem notório saber jurídico. Acontece que Moraes afronta o Poder Legislativo. Não respeita a Constituição”, disse o deputado.