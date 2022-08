Moraes é sorteado relator de candidatura de Bolsonaro no TSE

Principal alvo dos ataques de Jair Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes foi sorteado para ser o relator do processo de registro da candidatura do presidente à reeleição no TSE.

Moraes, aliás, vai assumir o comando do Tribunal Superior Eleitoral a partir da próxima terça-feira. O magistrado tem até 12 de setembro, vinte dias antes do primeiro turno, para julgar a conformidade do pedido de registro do presidente.