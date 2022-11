Moraes e Lewandowski discutem ‘harmonia entre poderes’ com Lira e Pacheco

Os ministros do STF Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e André Mendonça debaterão com Rodrigo Pacheco e Arthur Lira o papel do Supremo como “guardião da Constituição” e a “harmonia entre os poderes” em um evento do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados (IEJA), no próximo dia 14, em Brasília.

O seminário “STF em Ação” é produzido pelo instituto em parceria com a universidade de Direito da USP e terá a presença também de juristas e membros do setor produtivo. A coordenação acadêmica desta quarta edição do encontro é do corregedor nacional de Justiça, ministro Luis Felipe Salomão, e de Fabiane Oliveira, presidente do IEJA.

O evento tem início às 10h e será presencial apenas para convidados, mas haverá transmissão ao vivo pelas redes do instituto. Apesar do tema “harmonia entre poderes”, não há previsão ainda da participação de ministros do governo de Jair Bolsonaro.