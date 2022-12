Moraes diz que TSE mostrou que redes sociais não são ‘terra sem lei’

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, discursou nesta segunda-feira na última sessão da Justiça Eleitoral deste ano. Ele fez um balanço do trabalho nas eleições de outubro e elogiou o papel desempenhado pelo tribunal na defesa da democracia.

Ele afirmou que várias lições foram tiradas do último pleito, mas a mais importante delas, segundo ele, foi o combate às chamadas milícias digitais, que espalham fake news via redes sociais com o intuito de desestabilizar o país.

“E talvez a lição mais importante é que a Justiça brasileira e o Tribunal Superior Eleitoral demonstraram que aqui no Brasil as redes sociais não são terra sem lei. Aqui no Brasil as milícias digitais são combatidas, são apenadas e não conseguiram e não conseguirão influenciar negativamente as eleições”, disse.

O ministro destacou ainda a proibição do uso de celulares na cabine de votação e a proibição da posse e do porte de armas por pessoas que não são das forças de segurança no dia do pleito. Essas duas medidas, disse ele, garantiram a segurança do voto e o seu caráter secreto. “Assédio eleitoral não combina com a democracia”, disse Moraes.