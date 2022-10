Moraes diz que TSE investigará ações da PRF

Atualizado em 30 out 2022, 17h10 - Publicado em 30 out 2022, 15h47

O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, disse que o tribunal investigará as ações da PRF durante este domingo de segundo turno. Há relatos em vários pontos no país de barreiras da polícia rodoviária dificultando a chegada dos eleitores aos seus locais de votação. O ministro comunicou que as operações com barreiras policiais nas estradas foram suspensas.

O diretor da PRF, Silvinei Vasques, foi ao TSE se explicar a Moares no início da tarde. Em coletiva de imprensa neste domingo, o chefe do tribunal afirmou que, apesar dos atrasos registrados, nenhum eleitor deixou de votar. “Não há necessidade de superlativizar essa questão”, disse o ministro.

No sábado, Moraes determinou que a PF e a PRF ficassem proibidas de fazerem operações para impedir o transporte de passageiros gratuitos ou pagos. O diretor da polícia rodoviária explicou ao ministro que as ações têm como base legal o Código Nacional de Trânsito.

“O diretor [da PRF] editou uma ordem de serviço dizendo que, se não fosse conflitantes com a decisão, seriam feitas operações com base no código de trânsito brasileiro. Onde houver eventual conflito será apurado”, disse Moraes. O tribunal investigará suspeitas de desvio de finalidade e abuso de poder da direção da PRF.

Segundo o magistrado, Vasques afirmou que foram realizadas ações, por exemplo, de fiscalização de ônibus com pneus carecas ou lanternas quebradas. “Vamos ver o porquê essas operações ocorreram e se realmente houve esse problema interpretativo [em relação à sentença]“, disse.

Moraes disse ainda que na tarde do domingo todas as operações da PRF, mesmo as com base no código de trânsito, foram suspensas de imediato por volta das 15h deste domingo. “Esses ônibus em nenhum momento retornaram à sua origem. Os eleitores que estavam indo votar, foram votar e foi determinado que todas as operações cessassem. Não houve prejuízo ao exercício do voto”.

O ministro rechaçou qualquer possibilidade de extensão do período de votação. “A votação termina às 17hs, como programado”.