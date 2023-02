Moraes diz que plano de Bolsonaro contra ele foi ‘operação tabajara’

Convidado a palestrar no Lide Brazil Conference nesta sexta, em Lisboa, Alexandre de Moraes confirmou as informações reveladas por VEJA sobre o encontro com o senador Marcos do Val no STF.

O aliado de Jair Bolsonaro revelou a existência de um plano golpista, arquitetado pelo então presidente da República com a ajuda do então deputado Daniel Silveira, para gravar o ministro do Supremo clandestinamente e usar o material num golpe de Estado.

“Ele solicitou uma audiência. Recebi o senador no Salão Branco, atrás do plenário do STF. O que ele me disse foi que o deputado Daniel Silveira o teria procurado e ele teria participado da reunião com o presidente da República e que a ideia genial que tiveram foi colocar uma escuta no senador para que o senador pudesse me gravar e a partir dessa gravação pudesse solicitar a minha retirada da relatoria dos inquéritos”, disse Moraes.

Para o ministro, o caso revelou o despreparo do bolsonarismo golpista.

“Eu perguntei ao senador se ele colocaria no papel o que ele havia me dito, que eu tomaria o depoimento dele na hora. Ele disse que era uma questão de inteligência e não poderia confirmar”, disse Moraes.

“Foi uma tentativa de operação Tabajara que mostra o quão ridículo foi a tentativa de golpe no Brasil”, acrescentou.

Ele então defendeu a criação de uma legislação internacional que facilite a punição de líderes populistas que atentem contra a democracia.

“Há, no mundo hoje, uma sucessão de eventos populistas e ataques internos à democracia. É preciso fortalecer o regime democrático diante desses ataques. Esse fortalecimento não deve ser realizado somente na legislação interna do país. É preciso pensar em uma legislação internacional em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das instituições”, afirmou.

O ministro lamentou ainda que os poderes da República tenham de gastar energia contra golpistas, em vez de focar em ações para o crescimento do país.

“Energia que deveria ser utilizada para o desenvolvimento econômico do país, foi utilizada para conter arroubos ditatoriais em vários lugares do mundo de políticos populistas do poder Executivo. É uma perda de energia social e econômica que demorará décadas para ser solucionada”, declarou Moraes.

Para o ministro do STF, as redes sociais “viraram mecanismo de lavagem cerebral”.

“Pessoas cantando hino nacional para pneus. Pessoas esperando que ETs viessem resolver problemas do país. O que parecia uma comédia e uma tragédia que ameaçou o país”, comentou o magistrado.