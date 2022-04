Moraes diz que perdão de Bolsonaro não anula inelegibilidade de Silveira

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, publicou um despacho nesta terça-feira para determinar que o decreto de Jair Bolsonaro para conceder indulto a Daniel Silveira, na última quinta, seja juntado aos autos da ação em que o deputado federal foi condenado.

Ele também abriu prazo de 48 horas para que a defesa do parlamentar se manifeste sobre o perdão presidencial e sobre o descumprimento de medidas cautelares por parte do réu. Moraes determinou ainda que a PGR se posicione em até 48 horas.

Na decisão, o ministro ressaltou que a inelegibilidade decorrente de condenação criminal por órgão colegiado, caso do Supremo, não pode ser anulada por qualquer decreto de indulto.

Moraes explica que, apesar de a constitucionalidade do decreto ter sido questionada nos autos, o tema será analisado em outras ações que têm a ministra Rosa Weber como relatora.

Isso porque, segundo o ministro, o indulto é um ato discricionário e privativo do chefe do Executivo, mas “não constitui ato imune ao absoluto respeito à Constituição Federal e é, excepcionalmente, passível de controle jurisdicional”.

Ele apontou na sequência que, independentemente da análise sobre a constitucionalidade do indulto, é necessário que uma cópia do decreto seja juntada aos autos, para decisão de questões que são de competência privativa do Poder Judiciário: “(a) da possibilidade ou não de extinção de punibilidade, antes da publicação do necessário Acórdão condenatório, ou mesmo, antes do trânsito em julgado; (b) da definição dos respectivos reflexos nos efeitos secundários da condenação”.

O ministro destacou que a defesa de Silveira até o momento não havia feito esse pedido.

O relator explicou ainda que, enquanto não houver essa análise e a decretação da extinção de punibilidade pelo Judiciário, a ação penal prosseguirá normalmente, “inclusive no tocante à observância das medidas cautelares impostas ao réu”. Em março, o STF determinou a fixação de multa diária de 15.000 reais em caso de descumprimento de qualquer das medidas.

Moraes registrou no despacho que há diversas notícias sobre o descumprimento das medidas cautelares por parte do réu, em diversas datas: de monitoramento eletrônico, nos dias 6, 10, 11 e de 14 a 25 de abril; participação em evento político público, no dia 31 de março, no Palácio do Planalto; e concessão de entrevista coletiva, no dia 30 de março.