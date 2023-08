Moraes determina envio de posts das redes sociais de Bolsonaro à PGR

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que as empresas provedoras de redes sociais enviem à Procuradoria-Geral da República as publicações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre “eleições, urnas eletrônicas, Tribunal Superior Eleitoral, Supremo Tribunal Federal e Forças Armadas”.

A decisão também diz que as redes sociais devem informar à PGR se os denunciados ou réus no inquérito dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro são ou foram seguidores do ex-presidente nas plataformas digitais.

