Moraes defende ‘regulação minimalista’ de rede sociais

Alexandre de Moraes palestrou nesta terça no Fórum Internacional de Judiciário e Inovação. O ministro do STF voltou a criticar as plataformas de redes sociais, dizendo que falta “boa vontade” das empresas para combater os crimes praticados na rede.

O ministro defendeu uma “regulação minimalista”para controlar o discurso de ódio e desinformação nas redes sociais. “Se você quer lucrar, o mínimo que tem que fazer é checar a informação. Você deixa de ser um mero depositário universal de informações para ser solidariamente responsável. É na alegria e na tristeza. Se, na alegria, você está lucrando com a informação, você também deve ser responsabilizado. É simples do ponto de vista jurídico e simples do ponto de vista operacional. O que falta é a boa vontade”, disse o ministro.

“Não se pode partir da premissa de que as big techs querem o bem da humanidade, até porque, dentro do sistema capitalista — e eu não sou comunista como alguns me acusaram —, o que visa é o lucro e visa sem nenhuma limitação. Se alguém não limitar, ele não vai se autolimitar”, seguiu Moraes.

O ministro disse que as redes sociais foram instrumentalizadas por bolsonaristas que tramaram e lançaram um ataque aos poderes da República no dia 8 de janeiro, em Brasília. Para Moraes, as grandes empresas atuam para dificultar a elaboração de leis que evitem esse tipo de uso criminoso das plataformas.