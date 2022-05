Moraes dá 15 dias para PF fazer relatório em inquérito sobre Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou que a PF elabore um “relatório minucioso”, em até 15 dias, de análise do material colhido com uma quebra de sigilo obtida durante a investigação sobre a divulgação de um inquérito sigiloso da corporação pelo presidente Jair Bolsonaro, sobre um ataque hacker ao TSE.

Além de Bolsonaro, o deputado federal Filipe Barros e o delegado da Polícia Federal Victor Neves Feitosa Campos também foram investigados pela divugação de dados sigilosos.

Segundo o despacho de Moraes, o objetivo seria “expandir a narrativa fraudulenta contra o processo eleitoral brasileiro, com objetivo de tumultuá-lo, dificultá-lo, frustrá-lo ou impedi-lo, atribuindo-lhe, sem quaisquer provas ou indícios, caráter duvidoso sobre a lisura do sistema de votação no Brasil”.

No dia 2 de fevereiro, a PF encerrou o inquérito e apontou que houve crime no vazamento das informações sigilosas, mas não indiciou Bolsonaro.

Nesta segunda-feira, o ministro do STF apontou que a Polícia Federal, ao concluir a investigação, encaminhou as mídias que contém o material obtido da quebra de sigilo telemático, mas não elaborou relatório específico da referida diligência, “essencial para a completa análise dos elementos de prova pela Procuradoria-Geral da República”.

“Dessa maneira, oficie-se à autoridade policial, Delegado de Polícia Federal Fábio Alvarez Shor, para que encaminhe aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, relatório minucioso de análise de todo o material colhido a partir da determinação da quebra de sigilo telemático, preservado o sigilo das informações”, determinou Moraes.