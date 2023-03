Moraes concede liberdade provisória a 130 denunciados por atos terroristas

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu nesta segunda liberdade provisória a 130 homens denunciados pelos atos antidemocráticos e depredação de prédios públicos em 8 de janeiro. No entendimento do ministro, os acusados não apresentam mais risco à sociedade desde que cumpram uma série de medidas cautelares.

Os acusados devem comparecer à comarca de origem todas as segundas-feiras, não podem sair do país e devem entregar seus passaportes, que serão cancelados. Caso sejam portadores de arma de fogo, ou CAC, as permissões ficam suspensas. A liberdade provisória também veta o uso das redes sociais e qualquer comunicação com outros envolvidos no atentado de 8 de janeiro.

No dia 9 de janeiro, 2.151 pessoas foram detidas, das quais 745 liberadas após triagem e oitivas. Agora, restam apenas 392 pessoas na prisão, 310 homens e 82 mulheres. Os acusados soltos nesta segunda vão responder em liberdade por associação criminosa e incitação.