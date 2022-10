Moraes cobra explicações da PRF após relatos de operações no Nordeste

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Lucas Vettorazzo e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 30 out 2022, 14h05 - Publicado em 30 out 2022, 14h02

Por Ramiro Brites Atualizado em 30 out 2022, 14h05 - Publicado em 30 out 2022, 14h02

O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, emitiu despacho em que pede explicações ao diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvanei Vasques, sobre uma barreira policial no acesso a Cuité (PB). O ministro proibiu diligências da PRF contra transporte público de eleitores.

Após ação do deputado Paulo Teixeira (PT), o presidente do TSE pediu esclarecimentos sobre vídeo que circula na internet (veja a seguir) que limita o acesso de eleitores às urnas. Na denúncia, o parlamentar alega “Instrumentalização da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal voltada a eventualmente interferir no processo eleitoral”.

“Nós achamos que o diretor-geral da Polícia Federal está descumprindo determinações do TSE”, disse o deputado ao Radar.

Outros vídeos circulam na internet com barreiras policiais em outras cidades do Nordeste. Cristiano Martins, de Garanhuns (PE) publicou vídeo no Facebook em que informa uma suposta barreira da PRF contra ônibus de eleitores.

“Tentativa de atrasar para que o pessoal não chegue no local de votação”, acusou o eleitor. “Não sabem eles que aqui tem eleitor de Lula, eleitor de Bolsonaro”, afirmou.

A PRF está fazendo Blitz na entrada de Cuité, Paraíba. Um absurdo enorme!! Já está afugentando a população da zona rural!! Alguém precisa fazer alguma coisa!! O povo não vem votar! @TSEjusbr pic.twitter.com/JwgrPGaynq — Hígor Lins ✠ (@higorlins3) October 30, 2022