Moraes autoriza Zé Trovão a tirar tornozeleira e usar redes sociais

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidiu nesta sexta revogar todas as medidas cautelares do deputado Zé Trovão (PL-SP). O parlamentar estava em prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica desde dezembro de 2021, após ter usado as redes sociais para convocar a prática de “atos criminosos e violentos de protesto” às vésperas do feriado de 7 de Setembro daquele ano.

O deputado também estava proibido de usar as redes sociais e se comunicar com os demais investigados. Com a decisão nesta sexta, o parlamentar poderá retirar a tornozeleira no Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, em Brasília. Moraes também determinou ao Facebook, Telegram e YouTube a liberação das contas de Zé do Trovão.

